Kongo ve Uganda'da Ebola Vakaları Artarken Sağlık Çalışanları da Risk Altında

ADDIS ABABA, 6 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının başlangıcından bu yana Ebola virüsü bulaşan toplam 34 sağlık çalışanından 7'sinin hayatını kaybettiğini, 6'sının ise iyileştiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, salgına ilişkin yayımladığı son durum raporunda, ülkedeki teyitli Ebola vaka sayısının 452'ye yükseldiğini, bu vakaların 82'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Sağlık yetkililerinin 4 Haziran tarihli raporuna göre, Kongo'nun Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 21'i ölümle sonuçlanan 71 yeni vaka tespit edildi. Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgında vaka artışı, toplumsal bulaşın hız kesmeden sürdüğüne işaret ediyor.

Uganda Sağlık Bakanlığı da cuma günü yaptığı açıklamada, üç yeni vakanın daha teyit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü salgınla mücadelede koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kıta genelinde Ebola Salgınına Hazırlık ve Müdahale Planı başlattı. Söz konusu plan kapsamında, Afrika ülkelerinin haziran-kasım döneminde salgını daha hızlı tespit etme ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 518 milyon ABD doları tutarında fon toplanması hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua