BM, Uganda'da 3,6 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi

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Birleşmiş Milletler (BM), Uganda'da 3,6 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu, bu sayının Şubat-Haziran 2027 döneminde 4,4 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

BM Uganda Mukim Koordinatörü Leonard Zulu, başkent Kampala'da düzenlenen basın toplantısında Uganda'daki gıda güvensizliğinin boyutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zulu, Nisan 2026-Mart 2027 döneminde 5 yaş altındaki 465 bin 900 çocuğun ve hamile ya da emziren 246 bin 300 kadının akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duymasının beklendiğini belirtti.

Karamoja alt bölgesinde yaşayanlar ile mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan toplulukların gıda güvensizliğinden en fazla etkilenen kesimler arasında bulunduğuna işaret eden Zulu, iklim kaynaklı şokların, tarımsal üretimdeki düşüşün, yüksek gıda fiyatlarının ve hastalıkların gıda güvenliği ve beslenme koşullarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ülkede, 3,6 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Zulu, bu sayının Şubat-Haziran 2027 döneminde 4,4 milyona yükselebileceği uyarısında bulundu.

Zulu, geçim kaynaklarındaki kırılganlıkların yanı sıra sağlık hizmetleri, su ve sanitasyon hizmetlerine erişimdeki yetersizliklerin de yetersiz beslenme sorununu derinleştirdiğini ifade etti.

BM'den sürdürülebilir çözüm çağrısı

Gıda güvensizliğiyle mücadelede acil yardımların yanı sıra geçim kaynaklarının güçlendirilmesi ve toplulukların kendi kendine yeterliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Zulu, tarımsal üretimin desteklenmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve iklim koşullarına dayanıklı geçim modellerinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Zulu, gıda güvenliği, beslenme, sağlık ve koruma hizmetlerine yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, erken uyarı sistemlerinin, sosyal koruma mekanizmalarının ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BM ve ortakları da aynı toplantıda El Nino kaynaklı riskler ile Karamoja'daki gıda güvenliği ve beslenme krizine yönelik müdahaleleri desteklemek amacıyla 2026-2027 dönemi için ortak yardım çağrısını yineledi.

Çağrı kapsamında acil gıda güvenliği ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi, çocukların korunması ve su ile sanitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda, artan insani ihtiyaçlar ve kısıtlı kaynaklar nedeniyle acil müdahalelerin uzun vadeli kalkınma yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA