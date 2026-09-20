Haberler

Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'ye yönelik tuhaf açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, bu kez iki ülke arasındaki askeri ilişkilerle ilgili aldığı kararla öne çıktı. Kainerugaba, Uganda hükümeti muhalifi Fred Kajubi Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmediğini öne sürerek Türkiye ile tüm savunma ve askeri iş birliğinin askıya alındığını duyurdu.

  • Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Türkiye Cumhuriyeti ile olan tüm savunma ve askeri iş birliğini askıya aldı.
  • Kararın gerekçesi olarak Uganda muhalifi Fred Kajubi Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmemesi gösterildi.
  • Askeri iş birliğinin askıya alınması, iki ülke arasındaki savunma ve askeri iş birliğine ilişkin sorunlar çözülene kadar yürürlükte kalacak.

Uganda ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye yönelik garip talepleriyle bilinen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye ile askeri iş birliğinin askıya alındığını açıkladı.

Uganda ordusundan yapılan açıklamada, kararın Uganda hükümeti muhalifi Fred Kajubi Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmediği iddiasıyla alındığı belirtildi.

MUSEVENİ'NİN OĞLU KANERUGABA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Twitter Generali" olarak anılan Muhoozi Kainerugaba, daha önce de Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Kainerugaba, bu kez babası Museveni yönetimine yönelik eleştirileriyle bilinen siyasi muhalif Fred Kajubi Lumbuye'nin iade edilmemesini gündeme taşıdı.

General Muhoozi Kainerugaba

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ASKIYA ALINDI"

Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile savunma ve askeri iş birliğinin askıya alındığını duyurdu.

Magezi açıklamasında, "Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Türkiye Cumhuriyeti ile olan bütün savunma ve askeri iş birliğini şu andan itibaren geçerli olmak üzere askıya almıştır. Bu, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin sorunlar halledilene kadar yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullandı.

LUMBUYE İDDİASI GÜNDEMDE

Uganda yönetiminin muhalifi olarak bilinen Fred Kajubi Lumbuye, özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Uganda Devlet Başkanı Museveni'ye yönelik eleştirileriyle tanınıyor.

Kainerugaba'nın açıklamasında, Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmemesi kararın gerekçesi olarak gösterildi.

Uganda'nın aldığı kararın ardından iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin geleceği merak konusu oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Nasıl bir işbirliğimiz varmış !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyasındaki düğüm çözüldü
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç