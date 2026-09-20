Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık

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Uganda ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye yönelik garip talepleriyle bilinen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye ile askeri iş birliğinin askıya alındığını açıkladı.

Uganda ordusundan yapılan açıklamada, kararın Uganda hükümeti muhalifi Fred Kajubi Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmediği iddiasıyla alındığı belirtildi.

MUSEVENİ'NİN OĞLU KANERUGABA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Twitter Generali" olarak anılan Muhoozi Kainerugaba, daha önce de Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Kainerugaba, bu kez babası Museveni yönetimine yönelik eleştirileriyle bilinen siyasi muhalif Fred Kajubi Lumbuye'nin iade edilmemesini gündeme taşıdı.

General Muhoozi Kainerugaba

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ASKIYA ALINDI"

Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile savunma ve askeri iş birliğinin askıya alındığını duyurdu.

Magezi açıklamasında, "Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Türkiye Cumhuriyeti ile olan bütün savunma ve askeri iş birliğini şu andan itibaren geçerli olmak üzere askıya almıştır. Bu, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin sorunlar halledilene kadar yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullandı.

LUMBUYE İDDİASI GÜNDEMDE

Uganda yönetiminin muhalifi olarak bilinen Fred Kajubi Lumbuye, özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Uganda Devlet Başkanı Museveni'ye yönelik eleştirileriyle tanınıyor.

Kainerugaba'nın açıklamasında, Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmemesi kararın gerekçesi olarak gösterildi.

Uganda'nın aldığı kararın ardından iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin geleceği merak konusu oldu.