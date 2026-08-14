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Tayvan, Uganda'nın Pasaport Uygulamasını Protesto Etti

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Tayvan, Uganda'nın Tayvanlı üç yolcunun pasaportlarına el koyarak, "Tek Çin" politikasını gerekçe gösterip Çin pasaportu göstermelerini istediğini duyurdu.

Tayvan, Uganda'nın Tayvanlı üç yolcunun pasaportlarına el koyarak, "Tek Çin" politikasını gerekçe gösterip Çin pasaportu göstermelerini istediğini duyurdu.

Tayvan'ın resmi haber ajansı "Focus Taiwan"ın haberine göre, Tayvan Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Uganda göçmenlik yetkililerinin üç Tayvanlı yolcunun pasaportlarına el koyarak, "Tek Çin" politikasını gerekçe gösterip Çin pasaportu göstermelerini istediği aktarıldı.

Söz konusu kişilerin Uganda'ya girişine izin verildiği aktarılan açıklamada, Çin tarafından verilmiş pasaport ibraz etmedikleri sürece Tayvan pasaportlarının iade edilmeyeceğinin söylendiği kaydedildi.

Açıklamada, Uganda'nın, Tayvan vatandaşları için giriş veya vize şartlarında herhangi bir değişiklik yapılacağını resmi olarak duyurmadığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Tayvan vatandaşlarına Uganda'ya seyahat etmenin gerekliliğini ve potansiyel risklerini dikkatlice değerlendirme ve planlanan ziyaretleri şimdilik erteleme çağrısı yapıldı.

Tayvan temsilciliğinin, Uganda yetkilileriyle görüşmeye ve açıklama istemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, bu tür durumların ilişkileri ve karşılıklı çıkarları zedeleyebileceği kaydedildi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Uganda'da yaklaşık 70 Tayvan vatandaşı yaşıyor ve yaklaşık 35 Tayvanlı şirket bulunuyor.

Kaynak: AA
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