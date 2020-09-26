Tuzla Haberleri

Tuzla - Bugün
Menemen'de eski dostlar buluşacak
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü oynanacak Menemenspor-Tuzlaspor maçında eski dostlar yıllar sonra bir araya gelecek.
Tuzla - Bugün
6 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Buna göre, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Tuzla - Dün
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine...
Tuzla - Dün
Son dakika haberleri: İstanbul'da 2020 yılının 8 ayında 13 bin 804 yangın çıktı
En fazla yangın olan mahalleler 147 yangın ile Başakşehir Ziya Gökalp ve 93 yangınla Tuzla Aydınlı oldu.
Tuzla - 24.9.2020
Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü
Tuzla - 24.9.2020
Son dakika haberi... Tuzla'da polise mukavemet eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Tuzla'da maske takmayarak polise mukavemette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliye sevk edildi.
Tuzla - 24.9.2020
Son dakika haber... Polise "Sen zor kullan, ol zaman görüşürüz" diyen şahıs adliyeye sevk edildi
Tuzla - 23.9.2020
Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.
Tuzla - 23.9.2020
Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti
Tuzla - 23.9.2020
Türkiye tersanecilik sektörü pandemide hedef büyüttü
Türkiye tersanecilik sektörünün 2 milyar dolara yakın büyüklüğe sahip bir sektör olduğunu bildiren Koloğlu, bunun yarısının Tuzla bölgesinde, diğer büyük kısmının ise Yalova bölgesinde olduğunu aktardı.
Tuzla - 23.9.2020
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz
Tuzla - 22.9.2020
Son dakika haberi | Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'ten transfer açıklaması
Tuzla - 22.9.2020
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de pandeminin 6. ayında hangi tespit ve önerilerde bulunuyor?
Tuzla - 20.9.2020
Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı
Ayak tenisinin gelişmekte olan spor branşları arasına katılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılıç, şunları kaydetti: "Tuzla ve Derince'de düzenlenen turnuvalara da katıldık.
Tuzla - 19.9.2020
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil
Tuzla - 19.9.2020
Adana'da bir radyo istasyonu şarkıcı Halil Sezai'yi boykot etme kararı aldı
Adana'da bir radyo istasyonu, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin şarkılarına yer vermeme kararı aldı.
Tuzla - 19.9.2020
Tuzla'da "Askıda Tablet" kampanyası
Tuzla Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlattı.
Tuzla - 19.9.2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Bir soru üzerine, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını değerlendiren Bakan Gül, "Şiddetle kınıyorum.
Tuzla - 18.9.2020
Son dakika haberleri... İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor
Tekne yapım ustası Ferit Ekin, İstanbul Tuzla'da öğrendiği mesleğini döndüğü memleketi Batman'da sürdürüyor.
Tuzla - 18.9.2020
Bakanlık, yaşlı komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'yi kınadı: Her türlü şiddetin karşısında olacağız
Tuzla - 18.9.2020
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şarkıcı Halil Sezai "Kasten silahla yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
HALİL SEZAİ TUTUKLANDI (CEZAEVİNDEN DETAYLAR)
TUZLA'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şarkıcı Halil Sezai Kasten silahla yaralama suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı
Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
Son dakika haber: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı
Son dakika haberleri... Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
|İmsak
|05:22
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:24
İstanbul Avrupa
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
İstanbul Avrupa
Yönetmen Ben Böyle Şansın
Tür Komedi
İstanbul Avrupa
Yönetmen Ajan Jade Black
Tür Aksiyon
İstanbul Avrupa
Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.