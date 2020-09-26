Tuzla Haberleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Tuzla Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Tuzla Haberleri

Tuzla haber, Tuzla son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tuzla: Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntülerini yalanladıTuzla - Bugün
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntülerini yalanladı
Tuzla - Bugün
Menemen'de eski dostlar buluşacak
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü oynanacak Menemenspor-Tuzlaspor maçında eski dostlar yıllar sonra bir araya gelecek.
Tuzla - Bugün
6 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Buna göre, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Tuzla: Tuzla'da sosyal mesafeli bisiklet ve yürüyüş etkinliğiTuzla - Bugün
Tuzla'da sosyal mesafeli bisiklet ve yürüyüş etkinliği
Tuzla: Ereğli'den 41 milyon liralık domates kurusu ihracatıTuzla - Bugün
Ereğli'den 41 milyon liralık domates kurusu ihracatı
Tuzla: Tabii ki turşusunu kuracağız!Tuzla - Bugün
Tabii ki turşusunu kuracağız!
Tuzla: Kadıköy birkaç yıl içinde sanatseverleri kendine çekecekTuzla - Bugün
Kadıköy birkaç yıl içinde sanatseverleri kendine çekecek
Tuzla: Halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 8?inci yılında Tuzla'da anıldıTuzla - Dün
Halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 8?inci yılında Tuzla'da anıldı
Tuzla: Son dakika haber | HALİL SEZAİ'NİN AVUKATI BU GÖRÜNTÜLERLE TAHLİYE İSTEDİTuzla - Dün
Son dakika haber | HALİL SEZAİ'NİN AVUKATI BU GÖRÜNTÜLERLE TAHLİYE İSTEDİ
Tuzla: Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmişTuzla - Dün
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine...
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntülerini yalanladı
Tuzla - Dün
Son dakika haberleri: İstanbul'da 2020 yılının 8 ayında 13 bin 804 yangın çıktı
En fazla yangın olan mahalleler 147 yangın ile Başakşehir Ziya Gökalp ve 93 yangınla Tuzla Aydınlı oldu.
Tuzla: Maske uyarısı yapan polisi, tehdit eden şahıstan teşkilat açıklamasıTuzla - 24.9.2020
Maske uyarısı yapan polisi, tehdit eden şahıstan teşkilat açıklaması
Tuzla: Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförüTuzla - 24.9.2020
Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü
Tuzla - 24.9.2020
Son dakika haberi... Tuzla'da polise mukavemet eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Tuzla'da maske takmayarak polise mukavemette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliye sevk edildi.
Tuzla: Son dakika haber... Polise 'Sen zor kullan, ol zaman görüşürüz' diyen şahıs adliyeye sevk edildiTuzla - 24.9.2020
Son dakika haber... Polise "Sen zor kullan, ol zaman görüşürüz" diyen şahıs adliyeye sevk edildi
Tuzla: Tuzla'da polise mukavemet iddiasıTuzla - 24.9.2020
Tuzla'da polise mukavemet iddiası
Tuzla: Halil Sezai'nin tutuklanmasına avukatından itirazTuzla - 23.9.2020
Halil Sezai'nin tutuklanmasına avukatından itiraz
Tuzla - 23.9.2020
Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.
Tuzla: Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz ettiTuzla - 23.9.2020
Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti
Tuzla - 23.9.2020
Türkiye tersanecilik sektörü pandemide hedef büyüttü
Türkiye tersanecilik sektörünün 2 milyar dolara yakın büyüklüğe sahip bir sektör olduğunu bildiren Koloğlu, bunun yarısının Tuzla bölgesinde, diğer büyük kısmının ise Yalova bölgesinde olduğunu aktardı.
Tuzla: İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüzTuzla - 23.9.2020
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz
Tuzla: Ahmet Taşyürek: 'Almak istediğimiz oyuncu takımın kimliğini değiştirecek'Tuzla - 23.9.2020
Ahmet Taşyürek: "Almak istediğimiz oyuncu takımın kimliğini değiştirecek"
Tuzla: Son dakika haberi | Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'ten transfer açıklamasıTuzla - 22.9.2020
Son dakika haberi | Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'ten transfer açıklaması
Tuzla: Gönül Elleri Çarşısı, Organik Pazar'da ekolojik ürünler ile yerini aldıTuzla - 22.9.2020
Gönül Elleri Çarşısı, Organik Pazar'da ekolojik ürünler ile yerini aldı
Tuzla: Ekolojik pazar hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyorTuzla - 22.9.2020
Ekolojik pazar hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor
Tuzla: Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de pandeminin 6. ayında hangi tespit ve önerilerde bulunuyor?Tuzla - 22.9.2020
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de pandeminin 6. ayında hangi tespit ve önerilerde bulunuyor?
Tuzla: Gönül Elleri Çarşısı'ndan gazilere anlamlı ziyaretTuzla - 21.9.2020
Gönül Elleri Çarşısı'ndan gazilere anlamlı ziyaret
Tuzla: Yaşlı kadın maske takmayanlar için gözyaşlarına boğulduTuzla - 21.9.2020
Yaşlı kadın maske takmayanlar için gözyaşlarına boğuldu
Tuzla: 72 yaşındaki yaşlı kadın maske takmayanlar için gözyaşlarına boğulduTuzla - 21.9.2020
72 yaşındaki yaşlı kadın maske takmayanlar için gözyaşlarına boğuldu
Tuzla - 20.9.2020
Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı
Ayak tenisinin gelişmekte olan spor branşları arasına katılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılıç, şunları kaydetti: "Tuzla ve Derince'de düzenlenen turnuvalara da katıldık.
Tuzla: Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldıTuzla - 20.9.2020
Ataşehir'de Körfez Vefa SK Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı
Tuzla: 01 FM'den Halil Sezai boykotu!Tuzla - 19.9.2020
01 FM'den Halil Sezai boykotu!
Tuzla: Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değilTuzla - 19.9.2020
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil
Tuzla: 'Askıda Tablet' projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyorTuzla - 19.9.2020
"Askıda Tablet" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
Tuzla - 19.9.2020
Adana'da bir radyo istasyonu şarkıcı Halil Sezai'yi boykot etme kararı aldı
Adana'da bir radyo istasyonu, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin şarkılarına yer vermeme kararı aldı.
Tuzla: Radyo kanalından Halil Sezai'ye boykot kararıTuzla - 19.9.2020
Radyo kanalından Halil Sezai'ye boykot kararı
Tuzla: Tuzla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Askıda Tablet' kampanyası başladıTuzla - 19.9.2020
Tuzla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Askıda Tablet' kampanyası başladı
Tuzla - 19.9.2020
Tuzla'da "Askıda Tablet" kampanyası
Tuzla Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlattı.
Tuzla: Tuzla'da 'Askıda Tablet' kampanyasıTuzla - 19.9.2020
Tuzla'da "Askıda Tablet" kampanyası
Tuzla - 19.9.2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Bir soru üzerine, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını değerlendiren Bakan Gül, "Şiddetle kınıyorum.
Tuzla - 18.9.2020
Son dakika haberleri... İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor
Tekne yapım ustası Ferit Ekin, İstanbul Tuzla'da öğrendiği mesleğini döndüğü memleketi Batman'da sürdürüyor.
Tuzla: İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyorTuzla - 18.9.2020
İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor
Tuzla: ÇOMÜ Kampüs FM yayınlarında, Halil Sezai parçalarına yer vermeyecekTuzla - 18.9.2020
ÇOMÜ Kampüs FM yayınlarında, Halil Sezai parçalarına yer vermeyecek
Tuzla: O radyoda Halil Sezai şarkıları çalmayacakTuzla - 18.9.2020
O radyoda Halil Sezai şarkıları çalmayacak
Tuzla: Bakanlık, yaşlı komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'yi kınadı: Her türlü şiddetin karşısında olacağızTuzla - 18.9.2020
Bakanlık, yaşlı komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'yi kınadı: Her türlü şiddetin karşısında olacağız
Tuzla: Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandıTuzla - 18.9.2020
Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı
Tuzla - 18.9.2020
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şarkıcı Halil Sezai "Kasten silahla yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
HALİL SEZAİ TUTUKLANDI (CEZAEVİNDEN DETAYLAR)
TUZLA'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şarkıcı Halil Sezai Kasten silahla yaralama suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı
Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla - 18.9.2020
Son dakika haber: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı
Son dakika haberleri... Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla Namaz Vakitleri
İmsak05:22
Öğle13:03
İkindi16:23
Akşam19:05
Yatsı20:24
Tuzla Namaz VakitleriTuzla Namaz Vakitleri
Tuzla Film Seansları
İstanbul Avrupa
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
İstanbul Avrupa
Yönetmen Ben Böyle Şansın
Tür Komedi
İstanbul Avrupa
Yönetmen Ajan Jade Black
Tür Aksiyon
İstanbul Avrupa
Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
12345678910
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Halife Hafter Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Hanife Ebru Şallı Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Kavga Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla Haber, Tuzla Son Dakika Haberleri - Haberler - Tuzla haber sayfamızda Tuzla haberleri okuyabilir, Tuzla son dakika haberleri ve güncel Tuzla gelişmelerini görebilirsiniz. Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntülerini yalanladı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 18:56:44. #1.15#
title