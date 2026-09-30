Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

MGM'nin MeteoUyarı sistemine göre sarı kod verilen iller şöyle:

Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova.

İSTANBUL'DA 3 İLÇEYE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin uyarısına göre Marmara'da süren yağışlar, bugün öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacak. Kuvvetli yağış beklenen yerler Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un doğu kesimleri. İstanbul'da en çok Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinin etkilenmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Doğu Karadeniz'de ise yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'da, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Uyarıda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

FIRTINA GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

MGM'nin fırtına uyarısına göre rüzgar, saat 09.00'dan gece yarısına kadar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek ve fırtınaya dönüşecek. Rüzgarın hızı saatte 40-70 kilometreye, yüksek kesimlerde yer yer 80 kilometreye ulaşacak. Meteoroloji, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Denizler için yayımlanan uyarıda Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği belirtildi. Marmara'daki fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi, Kuzey Ege'deki fırtınanın ise yarın (Perşembe) akşama kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NE ZAMAN DÜZELECEK?

MGM'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük tahmine göre kentte yağışlı hava hafta boyunca sürecek. Perşembe ve cumartesi günleri gök gürültülü sağanak, cuma günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da havanın pazar günü parçalı bulutluya dönmesi öngörülüyor. Kentte sıcaklıklar hafta boyunca 14 ile 21 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji'nin genel değerlendirmesine göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalacak.

Kaynak: Haberler.com