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D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar

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D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar Haber Videosunu İzle
D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar
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İstanbul Tuzla D-100 kara yolunda ilerleyen açık kasa kamyonetin arkasında yaşanan kavga, görenleri hayrete düşürdü. Kasada yolculuk yapan iki kişi, araç hareket halindeyken birbirlerine yumruklarla saldırdı. Hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan kişilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Tuzla’da D-100 kara yolunda seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasında bulunan iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Trafiğin aktığı sırada kamyonetin kasasında birbirlerine yumruk atan kişilerin tehlikeli hareketleri, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETTE KAVGA

Kamyonetin kasasında ayağa kalkarak kavga etmeye başlayan iki kişi, düşme tehlikesine rağmen birbirlerine vurmaya devam etti. Araç hareket halindeyken yaşanan kavga sırasında şahısların kasanın kenarına tutunarak ayakta kalmaya çalıştığı görüldü.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kişinin kamyonetin kasasında itişip yumruklaştığı anlar yer aldı. Trafikte tehlikeli anlara neden olan kavganın hangi nedenle çıktığı ise henüz öğrenilemedi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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