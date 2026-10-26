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İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayına ilişkin operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'teki 4 ayrı kurşunlama olayına ilişkin 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalandı; adreslerde 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da ev ve iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında önceden belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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