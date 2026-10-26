İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayına ilişkin operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul'da ev ve iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında önceden belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA