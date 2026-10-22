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Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatısında yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor

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Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatısında yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor Haber Videosunu İzle
Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatısında yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor
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Tuzla'da gece saatlerinde Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasının depo olarak kullanılan çatısında yangın çıktı. Saat 4.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor, çalışma sürüyor.

Tuzla'da gece saatlerinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

Olay, 4.30 sıralarında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir bölümü depo olarak kullanılan fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına ayrı yerlerden müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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