Sakarya Karasu'da taşkında su 1 metreye ulaştı, mahsur öğrenciler kayıkla taşındı

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Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından meydana gelen taşkında su seviyesi yer yer 1 metreye ulaştı. Mahallede zor anlar yaşanırken, evinin bahçesi sular altında kalan bir vatandaş duruma oltayla tepki göstererek, "Evin içinde balık tutuyoruz, Venedik'ten daha güzel burası" ifadelerini kullandı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış, Karasu ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde Darıçayırı bölgesindeki derenin ve Sakarya Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonrası mahalledeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Su yüksekliğinin yer yer 1 metreye kadar ulaştığı mahallede vatandaşlar günlük yaşamda büyük güçlük yaşarken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

"Venedik'ten daha güzel"

Taşkın sonrası bahçesi adeta göle dönen mahalle sakinlerinden Ahmet Kahraman, yaşanan mağduriyete mizahi bir dille dikkat çekti. Bahçesindeki su birikintisine oltasını atarak durumu protesto eden Kahraman, "Evin içinde balık tutuyoruz arkadaşlar. Göl manzaralı oldu. Daha önceden de geldi buradan, oltayı attık. Venedik'ten daha güzel burası. Nehir evimizin önüne geldi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öğrenciler kayıklarla taşındı

Aynı mahallede geçtiğimiz mayıs ayında da yaşanan taşkında Ahmet Kahraman mahsur kalan akrabalarını kayıkla kurtarmıştı. Kahraman bu sefer de son yağışlarla birlikte okul dönüşünde mahallede mahsur kalan öğrencilere evlerine kayık vasıtası ile ulaşmalarına yardım etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı