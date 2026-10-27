Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sabah sağanağı Pendik ve Tuzla'da ulaşımı aksattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde Pendik ve Tuzla'da pek çok noktayı su altında bıraktı. Ahmet Yesevi, Çamçeşme ve Aydınlı mahallelerinde caddeler göle döndü; araç ve otobüsler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Pendik ve Tuzla'da pek çok noktayı su bastı. Bazı yollarda su birikintilerinin yükselmesiyle araç ve otobüslerin ilerlemekte güçlük çektiği görülürken, alt geçitlerde biriken ve taşan sular ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası'nın bazı noktalarında hayat felç oldu. Özellikle Pendik'te Ahmet Yesevi, Çamçeşme ve Tuzla'da Aydınlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı caddeler adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle araç ve otobüslerin seyir halinde ilerlemekte zorlandığı görülürken, bazı alt geçitlerde oluşan geniş su birikintileri ise görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi
İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

Maç sonunda söylediği şey Fener taraftarını daha da çileden çıkaracak
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum