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Tuzla'da motosikletliye çarpan minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi

Tuzla'da motosikletliye çarpan minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi
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Tuzla'da yolcu minibüsünün motosiklete çarpması sonucu Bora Gülalp hayatını kaybetti. Tutuklanan minibüs sürücüsü M.A., bugün görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Kaza anı, iş yeri güvenlik kamerası ve minibüsün iç kamerasına yansıdı; görüntülerde sürücünün sigara içerek ilerlediği ve motosiklete çarptığı görülüyor.

TUZLA'da yolcu minibüsünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bora Gülalp hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü M.A., bugün görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 17 Haziran saat 20.30 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şeritli caddenin sol şeridinde motosikletiyle ilerleyen Bora Gülalp, yolun en sağ şeridine geçmek istedi. Bu sırada orta şeritte ilerleyen M.A. yönetimindeki yolcu minibüsü, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gülalp yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bora Gülalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

M.A., kazanın ardından yaklaşık 2,5 ay sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, minibüs sürücüsü M.A.'nın tahliyesine karar verdi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile minibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs sürücüsü M.A.'nın seyir halindeyken sigara içtiği, sol şeritten en sağ şeride geçmeye çalışan motosiklete çarptığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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