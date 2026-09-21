Haberler

Change oto operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, 17 eylem tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Change oto operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, 17 eylem tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Eylül'de Kartal, Pendik, Tuzla ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Change oto faaliyeti yürüttüğü belirlenen 10 şüpheli yakalandı; 17 eylem yaptığı tespit edilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde düzenlenen operasyonlarda "change oto" faaliyetleri yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, il genelinde change oto üzerine faaliyet gösteren toplamda 10 şüpheli şahsın 17 eylem gerçekleştirerek suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı kanununa muhalefet suçlarına karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 18 Eylül'de Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde düzenlenen eş zamanlı da şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Maç aşkı düğüne engel olmadı!

Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

Real Madrid karıştı: Bu ligden...
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!