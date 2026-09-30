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İstanbul Tuzla'da Orta ve Şifa mahallelerinde vatandaşların şikayet ettiği kötü kokunun kaynağıyla ilgili inceleme başlatıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilk saha kontrollerinde Orta Mahalle'deki kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldığının belirlendiğini açıkladı. Peki, Tuzla'daki kötü kokunun sebebi ne? Tuzla neden kötü kokuyor? Detaylar...

TUZLA'DAKİ KÖTÜ KOKUNUN SEBEBİ NE?

Tuzla'da özellikle Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nden gelen kötü koku şikayetleri üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan ilk kontrollerde, Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldığı belirlendi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, vatandaşlardan gelen bildirimlerin kayıt altına alındığını ve koku denetim araçları ile ekiplerin sahada inceleme yaptığını belirtti. İlk saha incelemelerinde kaçak deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, ardından sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediğinin değerlendirildiği aktarıldı.

DEŞARJIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Kaçak deşarjın kaynağının ve sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla polis ekipleriyle birlikte çalışma yürütülüyor. Bölgedeki saha incelemeleri sürerken, ekiplerin kaçak deşarjın kaynağını belirlemeye çalıştığı bildirildi.

TUZLA NEDEN KÖTÜ KOKUYOR?

Tuzla'daki kötü kokunun, ilk saha kontrollerinde tespit edilen kanalizasyon hattına kaçak deşarjdan kaynaklandığı açıklandı. Belediye ekiplerinin Orta Mahalle'deki kanalizasyon hattında yaptığı incelemelerin ardından kaçak deşarj belirlendi.

Bingöl, saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin de konu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Kaçak deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne doğru ilerlediği değerlendirilirken, deşarjın kaynağının tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.