Haberler

Tuzla'da işçilerin kaldığı 32 kişilik konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzla'da işçilerin kaldığı 32 kişilik konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 32 kişilik konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Konteynerlerde hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TUZLA'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 32 kişilik konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çalışmalar dronla görüntülendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Toplam 32 kişinin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteynerlerde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Konteynerler ve yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Google'da istenmeyen kişisel veriler için Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var

Google'da adınızla çıkan eski bilgiler için o kutucuk açıldı