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Tuzla'da 1 milyon 397 bin liralık kablo hırsızlığına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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Tuzla'da bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin lira değerinde kablo çalınması ve Ümraniye'de okul inşaatından hırsızlık girişimine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 3 Ekim'de Esenler'de yakalandığı, olayların aynı araçla işlendiği belirlendi.

Tuzla'da, bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin lira değerinde kablo çalınması ve Ümraniye'de okul inşaatından hırsızlık girişimine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Temmuz'da Tepeören'deki bir şantiyeden kablo çalınması ile 14 Temmuz'da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul inşaat alanından hırsızlık girişimine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, iki olayın da aynı araçla hareket eden şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ile B.A. (36) 3 Ekim'de Esenler'de yakalandı.

Şüphelilerden H.H.Ç'nin 9 farklı suçtan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Diğer zanlılar Z.Ç. ve B.A'nın da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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