Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Cuma Buluşmaları'nda üreticilerle buluştu

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Cuma Buluşmaları gerçekleştirildi.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Kemeryaka ve Tuzla köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal desteklemeler ve üreticilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerin talep ve sorularının da ele alındığı buluşmalarda, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle doğrudan iletişim kurmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı