Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Cuma Buluşmaları'nda üreticilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Cuma Buluşmaları'nda üreticilerle buluştu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları kapsamında Kemeryaka ve Tuzla köylerinde üreticilerle bir araya geldi. Buluşmalarda bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal desteklemeler ve üretici soruları ele alındı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Cuma Buluşmaları gerçekleştirildi.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Kemeryaka ve Tuzla köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal desteklemeler ve üreticilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerin talep ve sorularının da ele alındığı buluşmalarda, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle doğrudan iletişim kurmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri11

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti

Ünlü oyuncudan liderlere gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı