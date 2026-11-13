Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Cuma Buluşmaları'nda üreticilerle buluştu

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Cuma Buluşmaları'nda üreticilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kemah ilçesinde Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları kapsamında Kemeryaka ve Tuzla köylerinde üreticilerle bir araya geldi. Buluşmalarda bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal desteklemeler ve üretici soruları ele alındı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Cuma Buluşmaları gerçekleştirildi.
Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Kemeryaka ve Tuzla köylerinde üreticilerle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal desteklemeler ve üreticilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı.
Üreticilerin talep ve sorularının da ele alındığı buluşmalarda, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle doğrudan iletişim kurmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.