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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Bakan Kurum ile 726 parsel sorununu görüştü

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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Bakan Kurum ile 726 parsel sorununu görüştü
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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Bakan Kurum’u ziyaret ederek ilçenin öncelikli gündemlerini ve planlanan projeleri görüştü. Görüşmede emsal transferi ve binlerce vatandaşı ilgilendiren, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır çözüm bekleyen 726 parsel sorunu ele alındı.

TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ilçenin öncelikli gündemlerini ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri görüştüğü belirtildi. Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri emsal transferi olurken, Başkan Bingöl, kasım ayı meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumunda yaptığı açıklamada, bu konuda önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirildi.

Tuzla'da yapılması planlanan projeleri Bakan Kurum ile değerlendirdiklerini belirten Bingöl, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bakan Kurum'a Tuzla'ya gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede ele alınan bir diğer başlık ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır çözüm bekleyen 726 parsel sorunu oldu. Binlerce vatandaşı ilgilendiren mülkiyet ve kentsel dönüşüm belirsizliğinin giderilmesi amacıyla Bakanlıkla yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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