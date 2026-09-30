İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde Orta ve Şifa mahallelerinde yaşayan vatandaşların kötü koku şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yapılan ilk incelemelerde kokunun Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına gerçekleştirilen kaçak deşarjdan kaynaklandığının belirlendiğini açıkladı.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kötü kokunun kaynağının belirlenmesi amacıyla denetim araçları ve belediye ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını belirten Bingöl, vatandaşlardan gelen tüm bildirimlerin de kayıt altına alındığını söyledi.

Yapılan ilk saha incelemelerinde kanalizasyon sistemine kaçak deşarj tespit edilirken, bunun kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

POLİS DEŞARJIN KAYNAĞINI ARIYOR

Kaçak deşarjın kaynağının tespit edilmesi amacıyla emniyet güçleriyle birlikte çalıştıklarını açıklayan Bingöl, incelemelerde ulaşılan ilk bulguları da paylaştı.

Bingöl, "İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

İSKİ'YE BİLGİ VERİLDİ

Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarının ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de durumdan haberdar edildiğini belirten Bingöl, kötü kokuya neden olan kaçak deşarjın kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haberler.com