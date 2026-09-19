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Tuzla Aydınlı'da 2 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, mutfak tüpü çıkarıldı

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Tuzla Aydınlı'da 2 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, mutfak tüpü çıkarıldı
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Tuzla Aydınlı'da bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından, yanan çatıdaki mutfak tüpü ekiplerce dışarıya çıkarıldı.

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlı'da bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan çatıda bulunan mutfak tüpü ekiplerce dışarıya çıkarıldı.

Kaynak: AA
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