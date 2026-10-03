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Tuzla Aydınlı'da işçi konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Tuzla Aydınlı'da işçi konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Tuzla Aydınlı'da şantiyedeki işçi konteynerinde saat 13.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerde maddi hasar oluştu, yangının nedeni için inceleme başlatıldı.

Tuzla'da bir iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu konteynerdeki yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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