Maltepe TOKİ kiralık konutların nerede bulunduğu, İstanbul’daki Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Tuzla ve Kartal TOKİ kiralık konutlar nerede, hangi mahallede var? Detaylar...

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLAR NEREDE, HANGİ MAHALLEDE VAR?

TOKİ tarafından hayata geçirilen Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında Maltepe’de yer alan kiralık sosyal konutların konumu belli oldu. TOKİ’nin açıkladığı bilgilere göre konutlar Atışokulu ve Gülsuyu (İETT Blokları) bölgelerinde bulunuyor.

Maltepe, Tuzla ve Kartal’ın yer aldığı 2. Grupta toplam 330 konut bulunuyor. Bu konutların 235’i Maltepe’de yer alıyor. Maltepe için açıklanan konum bilgisi ise Atışokulu ve Gülsuyu (İETT Blokları) bölgeleri şeklinde belirtildi.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ kiralık sosyal konut projesine başvurmak isteyenlerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru koşulları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapmak,

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak,

Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil/yedek hak sahibi olmamak,

Kendisi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamak,

Kendisi veya eşi adına son beş yıl içinde konut alım-satım işlemi yapmamış olmak,

Evli olmak,

65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evli olma şartının aranmaması,

Hane halkı aylık net gelirinin 100.000 TL’yi aşmaması,

Başvuru tarihi itibarıyla İstanbul ilinde en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmek,

Seçilen kategoriye ilişkin ilan edilen şartları sağlamak ve belgelemek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.