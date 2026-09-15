Haberler

Tuzla ve Kartal TOKİ kiralık konutlar nerede, hangi mahallede var?

Tuzla ve Kartal TOKİ kiralık konutlar nerede, hangi mahallede var?
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe TOKİ kiralık konutların nerede ve hangi bölgelerde bulunduğu, başvuru süreciyle birlikte araştırılıyor. Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında Maltepe’de yer alacak konutların bölgeleri belli oldu. Peki, Tuzla ve Kartal TOKİ kiralık konutlar nerede, hangi mahallede var? Detaylar haberimizde.

Maltepe TOKİ kiralık konutların nerede bulunduğu, İstanbul’daki Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki,  Tuzla ve Kartal TOKİ kiralık konutlar nerede, hangi mahallede var? Detaylar...

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLAR NEREDE, HANGİ MAHALLEDE VAR?

TOKİ tarafından hayata geçirilen Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında Maltepe’de yer alan kiralık sosyal konutların konumu belli oldu. TOKİ’nin açıkladığı bilgilere göre konutlar Atışokulu ve Gülsuyu (İETT Blokları) bölgelerinde bulunuyor.

Maltepe, Tuzla ve Kartal’ın yer aldığı 2. Grupta toplam 330 konut bulunuyor. Bu konutların 235’i Maltepe’de yer alıyor. Maltepe için açıklanan konum bilgisi ise Atışokulu ve Gülsuyu (İETT Blokları) bölgeleri şeklinde belirtildi.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ kiralık sosyal konut projesine başvurmak isteyenlerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru koşulları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapmak,

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak,

Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil/yedek hak sahibi olmamak,

Kendisi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamak,

Kendisi veya eşi adına son beş yıl içinde konut alım-satım işlemi yapmamış olmak,

Evli olmak,

65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evli olma şartının aranmaması,

Hane halkı aylık net gelirinin 100.000 TL’yi aşmaması,

Başvuru tarihi itibarıyla İstanbul ilinde en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmek,

Seçilen kategoriye ilişkin ilan edilen şartları sağlamak ve belgelemek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Nuri Şahin'in korktuğu başına geldi! Son karar bu akşam çıkacak

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Korktuğu başına geldi
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu

Eyvahlar olsun! Hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdular

Trump'tan dünyayı panikleten 'silah' paylaşımı: ABD tarihinde hiç olmadığı kadar üstün

Trump'tan dünyayı panikletecek "silah" paylaşımı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Milyonların beklediği haber geldi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki çocuğu vurdu! Yaşam savaşı veriyor

Karşısındakilerin çocuk olmasına aldırmadan ateş etti
İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek

Yüksel Yıldırım'a güzel haber! Çuvalla para gelecek
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim?

Karısını başka biriyle yakaladı, sonrasında yaşananlar bomba