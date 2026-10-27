Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısından sonra etkili olan sağanak, Tuzla’da ulaşımı olumsuz etkiledi. Bir araçtan kaydedilen görüntülerde yolun tamamen suyla kaplandığı görüldü.

CADDE ADETA GÖLE DÖNDÜ

Görüntülerde, sokak lambalarının ve trafik ışıklarının yansıdığı yolda suyun her iki şeridi de kapladığı görülüyor. Suyun içinde ilerlemeye çalışan araçlar güçlükle hareket edebildi.

D-100 TUZLA-PENDİK YÖNÜ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, olumsuz hava koşulları ve su baskınları nedeniyle D-100 Karayolu’nun Tuzla- Pendik yönünün hem ana yol hem de yan yol olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Trafik, alternatif güzergah olarak Aydınlı Yolu Caddesi’ne yönlendirildi. Bölgede yoğun trafik oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

Yağış kent genelinde trafiği de etkiledi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası’na göre sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 89'u, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 71'i buldu.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Salı için İstanbul’u sarı kodlu uyarı kapsamına almıştı. Uyarıda yağışların sabah saatlerinde kuvvetli, kentin kuzey ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi. Marmara genelinde kuzeyli rüzgarın yer yer saatte 50-70 kilometre hızla kısa süreli fırtınaya dönüşebileceği belirtildi. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

YAĞIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yağışların gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin su birikintilerine karşı dikkatli olmasını ve zorunlu olmadıkça kapalı güzergahları kullanmamasını istedi.

Kaynak: Haberler.com