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182 metrelik tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp Karanlık Liman'a demirletildi

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182 metrelik tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp Karanlık Liman'a demirletildi
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İspanya'dan İstanbul Tuzla'ya giden Liberya bayraklı Baltic Star tankeri, Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptanın bildirimiyle KEGM römorkörleri sevk edildi; gemi, kılavuz kaptan refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

İspanya'dan İstanbul Tuzla'ya giden, 182 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı "Baltic Star" isimli tanker, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-17" römorkörleri sevk edildi.

Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: AA
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