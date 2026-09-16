Haberler

Tuzla’da devrilen servis minibüsünde sürücü yaralandı

Tuzla’da devrilen servis minibüsünde sürücü yaralandı
Güncelleme:
+43 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yol kenarına savrularak yan yatan serviste sürücü yaralandı.

Tuzla'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yol kenarına savrularak yan yatan serviste sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mercedes marka 34 LOZ 988 plakalı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Yan yatan araçta sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de kadına taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi, iki tacizci serbest bırakıldı

Ortalığı karıştıran iddia! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi