Tuzla’da devrilen servis minibüsünde sürücü yaralandı

Tuzla'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yol kenarına savrularak yan yatan serviste sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mercedes marka 34 LOZ 988 plakalı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Yan yatan araçta sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı