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İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir
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Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından konuşan Yazıcı, yaşananları anlatarak "Linç edilmekten zor kurtuldum." dedi. Ayrıca Yazıcı, mahkemenin kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

  • Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Şadi Yazıcı, olay sırasında kendisine 'hırsız, yolsuz' gibi ifadeler kullanıldığını, kameramanı ve özel kalem müdürünün darbedildiğini söyledi.
  • Şadi Yazıcı, mahkemenin verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezası kararına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Silivri'de hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen davanın ardından eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yazıcı, kendisine hakaret edildiğini ve beraberindeki kişilerin darbedildiğini söyledi.

İMAMOĞLU'NA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu bulunan ve Silivri'de hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.  Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Şadi Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'a konuşarak hem yaşananlara hem de mahkemenin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"LİNÇ EDİLMEKTEN ZOR KURTULDUM"

Şadi Yazıcı, olay sırasında kendisine ağır ifadeler kullanıldığını belirterek kameramanı ve özel kalem müdürünün de darbedildiğini söyledi. Yazıcı yaşananları şu sözlerle anlattı: “Ben hakarete uğradım, kameramanım ve özel kalem müdürüm darp edildi. Beni korumaya çalışan bazı CHP’lilerin dahi vücutlarında morluklar oluştu. Bana ‘hırsız, yolsuz’ gibi ağır ifadeler kullanıldı. Ekrem İmamoğlu’nun sözleri hakaret, tahrik ve aşağılama boyutuna vardı. Linç edilmekten zor kurtuldum.”

"MAHKEME KARARINA SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Şadi Yazıcı, mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasını da değerlendirdi. Yazıcı şu ifadeleri kullandı: “Ben orada bir hata yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Kadir Topbaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkür  ettim. Bunun karşılığı hakaret ve linç olmamalıydı. Mahkeme kararını vermiştir; mahkeme kararına saygı duymak gerekir.”

Kaynak: Haberler.com
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