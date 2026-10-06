Tuzla'da takla atan otomobile hafif ticari araç çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobile, hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç, takla atan otomobile çarptı. Kazayı gören kişiler iki araçtaki yaralılara yardım ederek bulundukları yerden çıkarttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı