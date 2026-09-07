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Tuzla'da doktoru bıçakladığı belirlenen şüpheli hastanede tedaviye alındı

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Tuzla'da bir iş sağlığı doktoru bıçaklanırken, saldırı şüphelisi intihar girişiminin ardından hastanede tedaviye alındı.

Tuzla'da bir iş sağlığı doktoru bıçaklanırken, saldırı şüphelisi intihar girişiminin ardından hastanede tedaviye alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen olayda OSB'de iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A. bıçaklandı.

Saldırıda ağır yaralanan B.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemede, saldırıyı daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen S.A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, S.A'nın sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Bulunduğu yer tespit edilen şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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