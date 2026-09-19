Tuzla Aydınlı'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye söndürdü

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Tuzla'da 2 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, çatıda bulunan mutfak tüpü itfaiye ekiplerince tedbir amacıyla alınarak boş alana taşındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı