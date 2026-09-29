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İstanbul Valiliği, Şile, Pendik ve Tuzla için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı

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İstanbul Valiliği, Şile, Pendik ve Tuzla için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı
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İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı. Meteorolojiye göre yarın gece ilk saatlerden öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri ile Şile, Pendik ve Tuzla'da yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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