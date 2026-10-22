Tuzla yangın SON DAKİKA! Tuzla ayakkabı fabrikasında neden yangın çıktı?

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İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ayakkabı fabrikasının çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangına 8 ayrı noktadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Peki, Tuzla ayakkabı fabrikasında neden yangın çıktı? Detaylar haberimizde.

TUZLA YANGIN SON DAKİKA!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan, 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatı katının tamamını sardı.

Yangının başladığı alanın bir bölümünün depo olarak kullanıldığı, bölgede bazı atıl malzemelerin de bulunduğu öğrenildi. Alanın bir kısmında başlayan alevlerin kısa sürede yayılması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katını saran alevleri kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

Yangına 8 ayrı noktadan müdahale edilirken, alevlerin zaman zaman iki metreye ulaştığı görüldü. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazlıçeşme Caddesi'ne giriş ve çıkış noktalarında yaya ve araç trafiği kontrollü olarak sağlandı.

TUZLA AYAKKABI FABRİKASINDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'ndeki ayakkabı fabrikasının çatı katında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın çatı katındaki bir bölümde başlayan yangının, kısa sürede alanın tamamına yayıldığı belirtildi.

Bir kısmı depo olarak kullanılan ve bazı atıl malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri 8 noktadan müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından alevler söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin mevcut bilgilerde kesin bir neden belirtilmedi.