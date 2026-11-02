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EUFOR helikopteri kazasında ölen 4 İtalyan askerin cenazesi İtalya'ya gönderildi

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Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da düşen EUFOR helikopterinde hayatını kaybeden 4 İtalyan askerin cenazesi, Tuzla'da düzenlenen askeri törenin ardından uçakla İtalya'ya gönderildi. Helikopterde bulunan 15 kişiden 4'ü ölmüş, 11'i hafif yaralanmıştı.

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 İtalyan askerin cenazesi, uçakla İtalya'ya gönderildi.

Kazada ölen İtalyan Kara Kuvvetleri Havacılık Birliğinden çavuşlar Simone Ruggia (30) ve Claudio Marchesi (35) ile İtalyan Kızılhaçı Gönüllü Askeri Kolordusu mensupları teğmen Franco Adriano Zecchillo ve çavuş Laura Procacci (24) için Tuzla kentinde askeri tören yapıldı.

Törenin ardından askerlerin cenazeleri, Tuzla Uluslararası Havalimanı'ndan İtalya'ya gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

CH-47F Chinook tipi helikopter kalkışından kısa bir süre sonra Brcko'da düşmüştü. Helikopterde bulunan 15 kişiden 4'ü ölmüş, 11'i de hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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