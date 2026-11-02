Bakan Göktaş Tuzla'da partililer ve öğrencilerle bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığına giden Göktaş, burada İlçe Başkanı Şeref Çolak tarafından karşılandı.

Bakan Göktaş, kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet etti.

AK Partili kadınlar, Göktaş'a pastayla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Göktaş, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çolak'la basına kapalı görüştü.

Öğrencilerle sohbet etti

Bakan Göktaş, ardından Tuzla Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeye ait Ayyıldız Tesisleri'nde İstanbul Valisi Davut Gül ile Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl tarafından karşılanan Göktaş, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Göktaş, sohbetinde öğrencilere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Öğrencilerle fotoğraf da çektiren Göktaş, tesislerde basına kapalı çeşitli görüşmeler yaptı.

Ziyaretlerde, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da yer aldı.

Kaynak: AA