Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş Tuzla'da partililer ve öğrencilerle bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerde AK Partili kadınların doğum günü sürpriziyle karşılaşan Göktaş, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığına giden Göktaş, burada İlçe Başkanı Şeref Çolak tarafından karşılandı.

Bakan Göktaş, kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet etti.

AK Partili kadınlar, Göktaş'a pastayla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Göktaş, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çolak'la basına kapalı görüştü.

Öğrencilerle sohbet etti

Bakan Göktaş, ardından Tuzla Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeye ait Ayyıldız Tesisleri'nde İstanbul Valisi Davut Gül ile Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl tarafından karşılanan Göktaş, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Göktaş, sohbetinde öğrencilere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Öğrencilerle fotoğraf da çektiren Göktaş, tesislerde basına kapalı çeşitli görüşmeler yaptı.

Ziyaretlerde, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da yer aldı.

Kaynak: AA
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış

Tehditlerine içeride başlamış! Çıkar çıkmaz anne-kızı hayattan kopardı
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

İşçilerin zam talebi ülkeyi kaosa sürükledi
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha