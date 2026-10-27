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İstanbul'da sağanak, Tuzla ve Pendik'te yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı

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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, Tuzla ve Pendik'te cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı; bazı yol ve alt geçitler göle döndü. Su basan bölgelerde araçlar su içinde mahsur kalırken, yağışların gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Tuzla ve Pendik'te yollar adeta göle dönerken, bazı araçlar su birikintilerinin içinde mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağış gecenin ilk saatlerinden itibaren etkisini giderek arttırdı. Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda en çok yağış alan bölgeler olan Tuzla ve Pendik'te cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Bazı yol ve alt geçitler suyla kaplanarak adeta göle döndü. Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı.

Yağışların gün içerinde etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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