Ekrem İmamoğlu ile eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı arasındaki dava yeniden gündeme geldi. Hakaret iddiasıyla görülen davada İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı verildi. Peki, Şadi Yazıcı kimdir? Ekrem İmamoğlu Şadi Yazıcı olayı nedir? Detaylar...

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum’da doğan Türk siyasetçi ve tıp doktorudur. 2009-2024 yılları arasında Tuzla Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Yazıcı, belediye başkanlığı öncesinde doktorluk yaptı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Aslen İkizdere, Rizeli bir ailenin çocuğu olan Şadi Yazıcı, 1974 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’un Kartal ilçesine yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da tamamladı. 1987 yılında liseden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından doktor olarak meslek hayatına başladı.

TIP EĞİTİMİ VE DOKTORLUK KARİYERİ

Şadi Yazıcı, tıp eğitiminin ardından sağlık alanında çalışmaya başladı. 1997 yılında Tuzla’da “Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi”ni kurarak özel sektörde hizmet vermeye başladı. Tuzla Belediyesi tarafından yayımlanan faaliyet raporunda da Yazıcı’nın eğitim, doktorluk ve belediye başkanlığı öncesindeki siyasi çalışmaları yer aldı.

Yazıcı, doktorluk faaliyetlerinin yanı sıra yöneticilik alanında çalışmalar da gerçekleştirdi. Yazdığı makalelerden iki ödül aldığı bilgisi paylaşıldı.

SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Şadi Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasi hayatına başladı. Yedi yıl boyunca AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

26 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongresinde yeniden aday olmayan Yazıcı, görevini başka bir isme devretti. Ardından 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Tuzla Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Şadi Yazıcı, 2009 yılında başladığı Tuzla Belediye Başkanlığı görevinde 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday oldu. 2014 seçimlerinde yüzde 49,99 oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde ise üçüncü kez Tuzla Belediye Başkanı oldu.

Yazıcı, 2024 yerel seçimlerinde partisinden dördüncü kez Tuzla Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Seçimde yüzde 39,07 oy aldı ancak CHP adayı Eren Ali Bingöl'e karşı seçimi kaybetti. 4 Nisan 2024 tarihinde belediye başkanlığı görevini yeni seçilen Eren Ali Bingöl'e devretti. Tuzla Belediyesi'nin güncel başkanlık sayfasında da Eren Ali Bingöl'ün 2024 yılında belediye başkanı olarak göreve başladığı belirtiliyor.

ŞADİ YAZICI'NIN VAKIF GÖREVİ

Şadi Yazıcı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapıyor. Vakfın resmi internet sitesinde Yazıcı, Mütevelli Heyeti Başkanı olarak yer alıyor.

Vakfın resmi biyografi bilgilerinde, Yazıcı'nın temel bilimler alanında çalışmalar yürütmek amacıyla vakfın kuruluş çalışmalarında yer aldığı ve kurucu mütevelli heyet başkanı seçildiği belirtiliyor.

ÖZEL HAYATI

Şadi Yazıcı, Fatma Yazıcı ile evli ve iki çocuk babasıdır.

EKREM İMAMOĞLU ŞADİ YAZICI OLAYI NEDİR?

Ekrem İmamoğlu ile Şadi Yazıcı arasındaki olay, İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava kapsamında gündeme geldi.

Verilen bilgilere göre Silivri'de hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Aynı davada İmamoğlu'nun daha önce iki kez beraat ettiği, ancak istinaf mahkemesinin usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozduğu belirtildi.

Davanın yeniden görülmesinin ardından mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

DAVADA DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya yönelik hakaret iddiası nedeniyle açılan davada daha önce iki kez beraat etmişti. Ancak istinaf mahkemesi, söz konusu kararları usulsüzlük gerekçesiyle bozdu.

Bunun üzerine dava yeniden görüldü ve İmamoğlu bir kez daha hakim karşısına çıktı. Yeniden görülen davada mahkemenin kararı 2 yıl 1 ay hapis cezası olarak kararlaştırıldı.