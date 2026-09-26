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Tuzla TEM'de motosikletli polis, emniyet şeridindeki otomobile çarparak yaralandı

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Tuzla TEM'de motosikletli polis, emniyet şeridindeki otomobile çarparak yaralandı
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Tuzla TEM Otoyolu Gebze istikametinde saat 10.45 sıralarında seyir halindeki motosikletli polis, emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafik akışı ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

TUZLA TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosikletli polis, emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10: 45 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu Gebze istikametinde meydana geldi. Polis memurunun kullandığı 54 ARE 952 plakalı motosiklet emniyet şeridinde duran 34 HHH 706 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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