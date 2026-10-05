Tuzla'da 1 milyon 397 bin TL'lik kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Tuzla'da bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin TL değerinde kablo çalan ve Dudullu'da da bir okul şantiyesinde hırsızlığa teşebbüs eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde meydana gelen "İş Yerinden Hırsızlık" olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 10 Temmuz'da Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin TL değerinde kablo çalındığı; 14 Temmuz'da ise Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'nde bulunan bir okul şantiyesinde hırsızlığa teşebbüs edildiği belirlendi.

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmalarının ardından her iki olayın da aynı araçla hareket eden şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, olayların şüphelilerinin H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıslar 3 Ekim'de Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde H.H.Ç. isimli şahsın 9 farklı suçtan aranmasının ve 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının; Z.Ç. ve B.A. isimli şahısların ise aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı