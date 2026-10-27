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İstanbul Pendik'te alt geçitte stop eden aracın sürücüsü ve kızı suda mahsur kaldı

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İstanbul'da gece başlayıp sabah şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçidi suyla doldurdu. Alt geçitte aracı stop eden sürücü ve üniversiteye götürdüğü kızı mahsur kaldı; çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkan sürücü çekiciyi bekliyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Aracı stop eden Cengiz Bektaş ve üniversiteye götürmek istediği kızı ise alt geçitte mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle mahalledeki alt geçit suyla dolarken; alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş'ın aracı suyun içinde stop etti. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını söyledi. Bektaş, aracını çıkarmak için çağırdığı çekiciyi beklediğini ifade etti.

Yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü Cengiz Bektaş, "Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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