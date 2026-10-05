Haberler

Karting şampiyonasının altıncı ayağı İstanbul Tuzla'da 37 sporcuyla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın altıncı ayağı İstanbul Tuzla'da, TMK tarafından Tuzla Karting Pisti'nde düzenlendi. 37 sporcunun yarıştığı organizasyonda Dynamic Racing Team mini, junior ve senior kategorilerinde takımlar birinciliğini kazandı.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın altıncı ayağı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Tuzla Karting Pisti'nde yapıldı.

Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 37 sporcu yarıştı.

Micro kategorisinde Yiğit Nedim Çelik, takımlarda ise BOM Karting birincilik elde etti.

Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk, kadınlarda Fatma Zeynep Çiçek, takımlarda ise Dynamic Racing Team birinciliği kazandı.

Junior kategorisinde Rüzgar Tırınk, takımlarda Dynamic Racing Team birinciliğe ulaştı.

Senior kategorisinde de Erin Ünlüdoğan, takımlarda ise Dynamic Racing Team birinci oldu.

Kaynak: AA
Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Bir ev, iki ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!

Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor

Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Hükümet düştü, sandığa gidiyorlar
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı