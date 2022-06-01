Ticaret Haberleri - Ticaret Haber - Haberler

Ticaret Haberleri
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Sakarya'dan 37 firma, "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına girdi
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yle ticaret hacminde 5 milyar doları hedef gösterdi
Çin Otomobil Satışlarını Artırmak İçin Kısıtlamaları Gevşetti, Vergileri Düşürdü
TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti
FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı, "Türkiye'de kıtlık olur mu" sorusunu cevaplandırdı
Çin Dışişleri Bakanı: Amerikan Değerlerine Dayalı Ticaret, Temel Ekonomik Yasalara Aykırı
İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar
Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu
MTO Başkanı Ayhan; "Müzik yasağının kaldırılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz"
Körfez Ticaret Odası Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleşti
Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Özel Oturumu"nda konuştu: (2)
Bakan Kurum gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
Bakan Muş: "7,3'lük büyüme gerçekten aslında Türk ekonomisinin ileriye dönük de nerelere geleceğinin en önemli göstergelerinden"
ATO Başkanı Baran: "Reel sektörün katkısıyla sağlanan büyüme, Türkiye'yi pozitif ayrıştıracaktır"
Haikou Kentsel Unsurları Geliştirme ve Üretici Tasarım önerileri için küresel çağrı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizden
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Çinli Bakan Wang Yi'den ABD'nin sözde "Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi"ni değerlendirdi
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek
Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitif seyrediyor