Adana'da gümüş toptancısının iş yerinden 115 kilo gümüş çalan şüpheli tutuklandı

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Adana'da daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısının iş yerini soyan şüpheli, 7 saat boyunca oksijen tüpüyle kapıyı keserek yaklaşık 115 kilo gümüş ve değerli tespih çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi 980 güvenlik kamerasından yaklaşık 10 kilometre boyunca takip ederek yakaladı. Şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 55 kilo gümüş sahibine teslim edildi.

Olay, 13 Ekim'de Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., işlerinin kötüye gitmesi üzerine iflas etti. Borçlarını ödemekte güçlük çeken şüpheli, daha önce birlikte ticaret yaptığı İ.Ş.'nin (62) mücevherat dükkanını gözüne kestirdi. İş yerine önceden giderek inceleme yapan şüpheli, hırsızlık için uygun zamanı beklemeye başladı.

7 saat boyunca iş yerinde kaldı

Olay günü saat 17.20 sıralarında iş hanına gelen M.A.L., binada saklanarak herkesin ayrılmasını bekledi. İş hanının boşalmasının ardından harekete geçen şüpheli, yanında getirdiği oksijen tüpüyle dükkanın kapısını keserek içeri girdi. İş yerindeki işlenmiş gümüşleri, külçe gümüşleri ve değerli tespihleri toplayan şüpheli, yaklaşık 115 kilo ağırlığındaki ürünleri valiz ve çuvallara doldurdu.

Yaklaşık 7 saat 20 dakika sonra, saat 01.40 sıralarında iş yerinden ayrılan şüpheli, çaldığı ürünlerin bir bölümünü motosikletine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Ancak motosikletinin lastiği inince ürünlerin bir kısmını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Bir akaryakıt istasyonuna giderek lastiğini şişirten şüpheli, yeniden iş hanına dönüp geride bıraktığı diğer ürünleri de aldı.

Tanınıp yakalanmamak için motosikletini değiştirdi

Şüphelinin kaçış sırasında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi. Koluna geçici dövme takarak görünümünü değiştiren M.A.L., motosikletinin plakasını da söküp bazı parçalarını değiştirdi ve aracı sprey boyayla boyadı. Çaldığı gümüşleri farklı noktalara taşıyan şüpheli, izini kaybettirmeye çalıştı.

980 kameradan 10 kilometrelik takip

Sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Ş., hırsızlığı fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş hanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliği belirlenirken, kaçış güzergahı üzerindeki görüntüler de tek tek değerlendirildi.

Polis ekipleri, yaklaşık 980 güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerle şüphelinin izini 10 kilometre boyunca sürdü. Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ne kadar ulaşan ekipler, bölgede saha çalışması başlattı. Bir evin önünde bulunan motosikletten şüphelenen polis, araç üzerinde yaptığı incelemede sprey boya kalıntılarına rastladı.

Odunlukta hırsızlıkta kullanılan valizler bulundu

Belirlenen adrese düzenlenen çalışmada M.A.L. gözaltına alındı. Evin odunluğunda yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen valizler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin, olay günü evden çıkmadığını öne sürerek hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. Yapılan arama çalışmalarında 55 kilogram çeşitli gümüş takı ve külçe gümüşler ele geçirildi. Gümüşler sahibi İ.Ş.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.L., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı