Kanada Başbakanı Carney, Trump ile iyi bir ticaret görüşmesi yaptıklarını söyledi

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OTTAWA, 2 Kasım (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada-ABD ticaretinin geleceğine ilişkin "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Carney pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin, karşılıklı fayda sağlayan bir ticaret anlaşmasının çerçevesine yönelik son dönemde yürütülen yapıcı temaslara dayandığını kaydetti.

Kanada Başbakanı, olası bir anlaşmanın her iki ülkede istihdam yaratacağını, ailelerin yaşam maliyetini düşüreceğini ve Kanada'nın dillerine, kültürüne ve egemenliğine tam saygıyı gözeteceğini ifade etti.

Carney, önümüzdeki haftalarda her iki taraftan ekiplerin bu doğrultuda çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua