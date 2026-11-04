Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen çiçekçilik fuarına 290 firma katılıyor

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AMSTERDAM, 4 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen 2026 Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, 3 Kasım 2026.

Hollanda'da her yıl düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerini, çiçek meraklılarını ve uzmanları bir araya getiriyor.

Bu yıl 3-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinliğe, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 290 firma katılıyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua