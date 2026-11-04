Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen çiçekçilik fuarına 290 firma katılıyor

Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen çiçekçilik fuarına 290 firma katılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen 2026 Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, 3-5 Kasım tarihlerinde sektörü bir araya getiriyor. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından yaklaşık 290 firma katılıyor; çiçek meraklıları ve uzmanlar da fuarda buluşuyor.
AMSTERDAM, 4 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen 2026 Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, 3 Kasım 2026.
Hollanda'da her yıl düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerini, çiçek meraklılarını ve uzmanları bir araya getiriyor.
Bu yıl 3-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinliğe, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 290 firma katılıyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua