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Ticaret Bakanı Bolat, Pakistanlı mevkidaşıyla ticarette somut adımları ele aldı

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Ticaret Bakanı Bolat, Pakistanlı mevkidaşıyla ticarette somut adımları ele aldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüşerek ticaret ve yatırım ilişkilerini ileri seviyeye taşıyacak somut adımları ele aldı. Bolat, özel sektör etkileşiminin artırılması ve üst düzey temasların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile mevcut iş birliğimizi çeşitlendirmeye ve derinleştirmeye büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıyacak somut adımları ele aldık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamındaki görüşmelerine devam ediyor. Bakan Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile mevcut iş birliğimizi çeşitlendirmeye ve derinleştirmeye büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıyacak somut adımları ele aldık. Görüşmemizde; ikili ve bölgesel anlaşmaların etkin şekilde değerlendirilmesi, üst düzey temasların sürdürülmesi ve özel sektörler arasındaki etkileşimin artırılması suretiyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesinin önemini vurguladık. Ayrıca, önümüzdeki dönemde ikili ekonomik iş birliğimize ivme kazandırabilecek öncelikli sektörleri, ürün gruplarını, stratejik projeleri ve karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Bu alanlarda somut ve sonuç odaklı iş birliğini geliştirmeye yönelik imkanlar üzerinde durduk. Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde gelişen çok boyutlu iş birliğimizin, iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamanın yanı sıra bölgesel barışın, refahın ve istikrarın güçlendirilmesine de önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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