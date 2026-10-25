Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen sulu boya ve fırça seti için toplatma kararı verdi. Ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

ZİNCİR MAĞAZALARDA SATILAN ÜRÜN GÜVENSİZ BULUNDU

Ticaret Bakanlığı, piyasada satışa sunulan ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında bir kırtasiye ürününü mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, zincir mağazaları bulunan bir markanın satışa sunduğu "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin kimyasal risk taşıdığı belirlendi. Çocukların resim yaparken kullandığı ürünün güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edilince Bakanlık harekete geçti. Denetim sonuçlarının ardından söz konusu set, güvensiz ürün olarak değerlendirildi ve hakkında idari işlem başlatıldı.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Bakanlık, çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen ürünün piyasaya arzını yasakladı. Alınan kararla birlikte "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin piyasadan toplatılması kararlaştırıldı. Böylece kimyasal risk taşıyan ürünün tüketicilere ulaşmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

BAKANLIKTAN ÇOCUK SAĞLIĞI VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada çocukların kullandığı ürünlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı