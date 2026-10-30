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Borsa İstanbul, Barikat İnternet ile sözleşmeyi ortaklık yapısı değişince sonlandırdı

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Borsa İstanbul, Barikat İnternet ile sözleşmeyi ortaklık yapısı değişince sonlandırdı
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Borsa İstanbul, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. ile sözleşmesini ortaklık yapısı değişince süresinden önce sonlandırdı. Açıklamada, şirketin kurumların bilgisine veya sistemine ulaşmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

BORSA İstanbul A.Ş. tarafından, sanal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan iddiaların ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. ile olan sözleşme ilişkisinin süresinden önce sonlandırıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun imzasıyla yayımlanan açıklamada "Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Borsa İstanbul Grubumuz hakkında kamuoyuna yansıyan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Borsa Grubu'nun Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. ile sözleşme ilişkisi 2017 yılında başlamıştır. Bununla birlikte Şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine, kurum içi fesih süreçleri başlatılmış ve sözleşme süresinden önce sonlandırılmıştır. Adı geçen Şirket ile yapılan sözleşme 'ürün tedarikine' yönelik olup alınan ürünler uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleridir. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş tarafından Kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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