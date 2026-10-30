Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DTSO'nun yeni yönetimi, Vali Makas'ı ziyaret ederek başarı dileklerini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DTSO'nun yeni yönetimi, Vali Makas'ı ziyaret ederek başarı dileklerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) yeni dönem yönetimi belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, beraberindeki üyelerle Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti; Makas yeni kadroyu tebrik ederek başarılar diledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) yeni dönemin yönetim kadrosu belli oldu. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, beraberlerindeki yönetim ve meclis üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanlığına seçilen Ümit Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri, Vali Mehmet Makas ile görüştü. Görüşmede Vali Makas, odanın yeni yönetim kadrosunu tebrik ederek İshak Şengüloğlu, Ümit Yıldırım ve beraberindeki üyelere görevlerinde başarılar diledi.

Düzce'nin ekonomik gelişimi, sanayi potansiyeli ve iş dünyasına katkı sunacak yeni dönemin önemine dikkat çeken Makas, yeni yönetim döneminin Düzce'ye, iş insanlarına ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Kadın turisti bıçak zoruyla kaçırdı, TikTok paylaşımı yapınca yakalandı

TikTok ilk defa işe yaradı! Kadın turisti ormana kaçırdı ama...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı