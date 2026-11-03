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Dün spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 750 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 750 lira olarak belirlendi. Piyasadaki işlem hacmi 6 milyon 204 bin 250 lira, gaz ticaret miktarı ise 299 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 204 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 524 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 750 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 299 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 787 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 712 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 957 bin 207 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 152 milyon 940 bin 966 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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