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Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde 3 personel siyanür şüphesiyle hastaneye sevk edildi

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Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde 3 personel siyanür şüphesiyle hastaneye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde 3 personel siyanür şüphesiyle hastaneye sevk edildi
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Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde 3 personel, toz maddeyle temas sonrası siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Valilik, AFAD ve UMKE ile 3 ambulansın yönlendirildiğini ve incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 3 personelin zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, liman karşısında bulunan Ticaret Bakanlığına ait binadaki Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde meydana geldi. Laboratuvarda çalışma yapan 3 personelin toz halindeki bir maddeyle temas etmesi sonucu siyanür zehirlenmesi şüphesi üzerine Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay üzerine AFAD koordinesinde bölgeye 1 UMKE ekibi ile 3 acil yardım ambulansı sevk edildi. Doğrudan etkilenen 3 personel hastaneye sevk edilirken gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gİlimiz Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 3 personelin, bugün saat 16.30 sıralarında zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezimize ihbar ulaşmıştır. İhbarın alınmasının ardından AFAD İl Müdürlüğümüzce 2 araç ve 6 personel ile İl Sağlık Müdürlüğümüzden 1 UMKE aracı ve 3 ambulans ivedilikle olay yerine sevk edilmiştir. Olaydan etkilenen 3 personel tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir. Olaydan etkilenen personelimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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