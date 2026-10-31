Basilicata ve Malatya odaları Tekirdağ'da turizm noktalarını ziyaret etti

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Sürdürülebilir Turizm İttifakı Tekirdağ (STAR-T) Projesi kapsamında Basilicata Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası heyetleri, Tekirdağ'da çeşitli işletme ve turizm noktalarını ziyaret etti.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Asyaport Limanı, Umurbey Bağları ve üretim tesisi, Büruz Design, Barel Bağ Evi, Saygıoğulları Gurme, Ünal Peynircilik Üretim Tesisi, Kutman Müzesi ve Barbare Bağ Evi ziyaret edildi.

Ziyaretlerde heyete, Tekirdağ'ın sanayi, üretim, tarım, bağcılık, gastronomi, tarihi ve turizm değerleri hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, programın kentin ekonomik ve turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Öneri: Tekirdağ'ın sanayi ve ticaretinin yanı sıra kültürel mirası, doğal güzellikleri ve bağcılık geleneğiyle de öne çıktığını ifade eden Günay, ziyaretlerin ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında deneyim paylaşımını artıracağını ve yeni iş birliği fırsatları oluşturacağını belirtti.

Günay, sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesi ve kentin turizm potansiyelinin ekonomik kalkınmayla bütünleştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tekirdağ'da üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını yanıtlayan ekipler, talepleri ve önerileri dinledi.

Çalışmalar kapsamında kentteki 11 ilçede düzenlenen toplantılarda çok sayıda üreticiye ulaşıldı.

Kaynak: AA